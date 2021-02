Sestri: progetto inclusione del Rotary Club Rapallo

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio la Sindaca ha partecipato all’avvio di Rosi -Rotary open social inclusion, un progetto di inclusione sociale del Rotary Club Rapallo Tigullio e finalizzato all’integrazione socioculturale di famiglie fragili, nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra.

Il progetto mette a disposizione della parrocchia le attrezzature informatiche necessarie a sviluppare dapprima le competenze di lavoro socio-educativo dei volontari attraverso un percorso di formazione-azione-riflessione sulle nuove forme di aggregazione sociale e di sviluppo di reti di comunità di sostegno; quelle stesse attrezzature diverranno veicolo di formazione e informazione per i destinatari finali, ovvero le famiglie fragili e disagiate che potranno così essere accompagnate in un percorso di inclusione, integrazione e valorizzazione per loro stessi e la comunità in cui vivono.

Il lavoro di formazione sulla comunità vedrà coinvolti tutti i volontari della parrocchia che operano direttamente come conduttori/educatori/animatori, prevedendo altresì, per talune materie, argomenti e relazioni specifiche, l’intervento dei soci del Rotary club che potranno mettere a disposizione di tutti le competenze e conoscenze maturate in ambito lavorativo e formativo.

Oltre all’apporto di competenze attraverso relazioni, il progetto in questione prevede la fornitura di materiale, destinato alle aule di formazione dell’oratorio Incontragiovani: 1 kit lim completo con carrello, 5 notebook Acer EX215, 4 pannelli separatori anticovid, 3 piatane in alluminio con dispenser per igienizzante.

Una serie di incontri, in presenza e telefonici, ha dapprima inquadrato le esigenze da soddisfare, dopodiché si è lavorato sull’individuazione della soluzione più adatta al raggiungimento dell’obiettivo.

Il Comune di Sestri Levante ringrazia il Rotary Club Rapallo Tigullio per il prezioso lavoro a favore della comunità che portano avanti da anni, sempre propositivo e attento alle esigenze delle città in cui opera, mattone fondamentale del rapporto di collaborazione concreta che viene portata avanti da tempo.