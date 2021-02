San Colombano: incontro sul futuro della San Giorgio

Da Claudio Solari, Mirco Aste, Paola Repetto, consiglieri comunali

del Gruppo “Territorio e Sviluppo”, riceviamo e pubblichiamo

San Colombano Certenoli. Questa mattina si è svolto un incontro richiesto dal gruppo consiliare Territorio e Sviluppo nel palazzo municipale e convocato dal Sindaco Carla Casella con la partecipazione di Massimiliano Chiolo della Cgil di Chiavari ed una rappresentanza dei dipendenti dell’azienda Lavanderia industriale San Giorgio di Scaruglia in stati di fallimento.

La riunione è servita per fare il punto della situazione prima dei due incontri previsti in Regione.

La volontà è quella di impegnarsi insieme fra comune, organizzazione sindacale e dipendenti per garantire una soluzione occupazionale in loco per i 45 lavoratori.

Inoltre di sondare le nuove ed eventuali proposte attraverso il curatore fallimentare atte a trovare insieme la soluzione più idonea per i lavoratori e per le strutture affinché possano tornare ad essere posti occupazionali.

I Consiglieri comunali ringraziano le organizzazioni sindacali per l’impegno instaurato, il Sindaco e i Consiglieri regionali che si sono attivati per questo problema per il territorio.