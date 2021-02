Recco: troppi topi, campagna di derattizzazione

E’ stato riscontrato un alto numero di topi in città Così l’amministrazione comunale ha previsto una campagna di deratizzazione che dovrà essere effettuata secondo le linee indicate dall’ordinanza il cui testo è pubblicato integralmente nell’Albo pretorio del Comune.

*****

Di seguito una sintesi:

“ORDINA

A tutti i proprietari ed a tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune, anche a tutti gli amministratori immobiliari, di provvedere, entro dodici mesi dalla data della presente ordinanza effettuando almeno tre trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 120 l’uno dall’altro, alla derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, sono ricetto dei ratti, quali esemplificando: letti di corsi d’acqua, reti fognarie, fosse di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini;

Ai proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ai normali cicli di derattizzazione, di tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente di intensificare gli interventi;

A tutti i proprietari e agli amministratori privati, sopra indicati di dimostrare l’avvenuta derattizzazione o mediante l’attestazione di ditta specializzata nel settore, o, in caso di derattizzazione effettuata direttamente, mediante dichiarazione debitamente sottoscritta.

L’attestazione o la dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Recco entro 15 giorni dalla effettuata operazione (la cui data deve essere indicata nel documento), con avvertimento, nell’ipotesi di derattizzazione effettuata senza ausilio di ditta specializzata, che:

a) La derattizzazione si intende eseguita sotto la completa ed esclusiva responsabilità del proprietario, a cui fa capo l’obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali domestici . attenendosi alle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2012.

b) Il competente servizio di vigilanza potrà far eseguire un secondo intervento di derattizzazione qualora il primo non risulti eseguito a regola d’arte;

DISPONE

-l’utilizzo di prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità e che garantiscano la minore tossicità per l’uomo, per gli animali domestici e per la fauna selvatica;

-il collocamento di esche in modo inaccessibile da parte delle specie “non targhet” ovvero mediante l’utilizzo di appositi dispenser per esche rodenticide;

-l’esposizione di cartello o simile nell’area e/o stabile oggetto di derattizzazione almeno 5 giorni prima e per tutta la durata dell’intervento, con l’indicazione del nominativo e dell’indirizzo del responsabile e della data della derattizzazione, un numero di telefono di pronta reperibilità delle informazioni e l’indicazione delle sostanze nocive utilizzate;

-l’invio, entro e non oltre 15 giorni dall’intervento, di comunicazione di avvenuta derattizzazione indicante il luogo e l’indirizzo dell’area e/o dello stabile derattizzato,il nome del conduttore e/o del responsabile, la data dell’intervento ed i prodotti utilizzati, all’Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Recco.