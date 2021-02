RASSEGNA STAMPA. ‘Santa’: decolla l’Accademia del turismo

Oggi, sabato 6 febbraio, auguri a Paolo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: raccordare (mettere in collegamento due strade, due canali, due reti di distribuzione; anche due o più persone). Proverbi: “Dove manca il potere cresce la voglia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: Accademia del Turismo, la firma a Villa Durazzo. Covid: “Nessun nuovo ricovero, i contagi sono 22”; “Vaccinazioni, definito il piano, a Rapallo si faranno in ospedale”. Alberghi: situazione critica, incerta la riapertura a Pasqua.

Sestri Levante: Iniziati i lavori per l’arrivo della Tac in ospedale. Sestri Levante: bullismo e cyberbullismo, tanti casi restano sommersi. Sestri Levante: rifiuti, la gestione è un mosaico, la differenziata ad alta quota. Casarza Ligure: rete del metano in tre nuove aree. Chiavari: disoccupato il 96% delle badanti. Chiavari: inchiesta alla Rsa Torriglia, dopo le testimonianze si attendono i risultati dei computer. Chiavari: al via i lavori in stazione. Chiavari: Marconi-Delpino, lo spettacolo si fa in classe. Chiavari: lavori al sito di Bacezza, via libera al progetto. Chiavari: anziana in ospedale, calderina non revisionata. Carasco: raccolta su strada soddisfatti dei risultati.

Rapallo: “Maneggio, le opere contestate costruite 40 anni fa, noi qui da un anno”. Rapallo: i ragazzi del Da Vigo e l’imprenditore stregato da Greenpeace.

Camogli: Maurizio Castagna presidente della Fondazione Teatro Sociale. Recco: Maria De Barbieri fa causa alla Fondazione Teatro Sociale. Recco: l’addio a Gigi Traversa.

Fontanabuona: strutture extra alberghiere, scadenza del bando prorogata al 28 febbraio. San Colombano: “Fallimento della San Giorgio inatteso, ma inevitabile”. Santo Stefano d’Aveto: pronta a ritornare in pista purché resti in fascia gialla.