Rapallo mette il cappotto termico a 90 alloggi Erp

Sono novanta a Rapallo gli alloggi comunali di edilizia popolare che, gestiti da Arte, potrebbero fruire del cappotto termico e di altre misure per ridurre gli sprechi. A portare avanti la trattativa con Arte è il vicesindaco Pier Giorgio Brigati: “Si è aperta la possibilità che anche gli alloggi Erp possano fruire dell’ecobonus. Arte è intenzionata ad approfittare della misura governativa per proteggere termicamente anche case che gestisce a Chiavari e Genova. Senza spendere un euro, con la cessione del credito alle ditte che effettueranno i lavori, riuscirà a riqualificare gli alloggi che a Rapallo sono novanta; potremo ottenere tutto ciò con un risparmio per l’Amministrazione comunale di quattro milioni di euro”.

Pier Giorgio Brigati