Rapallo: “Immobile sede dei Vab, acquisto solo rinviato”

Sul rinvio dell’acquisto da parte del Comune dell’immobile in località Chiapparolo a Rapallo, interviene il vicesindaco Pier Giorgio Brigati che spiega: “Non abbiamo rinunciato all’acquisto che è solo rinviato; si tratta di una pratica complessa che ha bisogno di tempo. Recentemente ho incontrato i vertici di Arte, confermati dalla Regione Liguria, proprietaria dell’immobile e abbiamo confermato l’impegno”.

Brigati prosegue: “Rapallo è sede del Com (Centro operativo misto) che in caso di allerta deve coordinare i vari Coc (Centro operativo comunale). L’immobile in via Campi da tiro, attualmente ospita i Vab. Noi abbiano intenzione di riqualificare la struttura che comprende 11.831 metri quadrati di terreno e, anche con fondi della Protezione civile direttamente interessata, farne sede del Com. Il tutto non appena sarà perfezionata la pratica di acquisto dell’immobile per ci costerà 95.000 euro”.