Rapallo: Comitato a difesa della città, ecco i nomi

Il Comitato Difendi Rapallo dopo vari incontri ha definito un gruppo di volontari che lo guiderà nel lavoro di controllo, di trasparenza e di collegamento con i cittadini.

Ricordiamo che il Comitato nasce come unione delle diverse sensibilità a prescindere dai gruppi di appartenenza, associazioni, partiti o liste civiche e si prefigge come obiettivo quello di rendere trasparente la fase di trasformazione che il nostro paese sta attraversando.

La realizzazione di un nuovo fronte mare, già finanziato con pubblici denari ed appaltato, poteva essere una grande occasione di confronto e di partecipazione, la realizzazione del nuovo porto internazionale (in questo caso con denari privati, ma in territorio pubblico in concessione) sono argomenti che la maggioranza dei cittadini di Rapallo non conosce nei dettagli.

Riteniamo che i cittadini abbiano il diritto ad essere informati e il Comitato si propone come tramite attraverso volontari ed esperti.

Per queste ragioni è stato formato una sorta di coordinamento che guiderà le fasi e le elaborazioni della “burocrazia” che spesso risultano indecifrabili con la conseguenza di rendere fasi storiche poco partecipate o addirittura sconosciute alla cittadinanza residente e agli ospiti.

Fra i coordinatori del Comitato spontaneo Difendi Rapallo, spiccano i nomi dell’ambientalista Massimo Maugeri, dell’ex Assessore e architetto Massimo Zero, ex Assessore Paolo Iantorno, Francesco Angiolani, Gaetano Carlevaro, Alessandra Monaco e Roberto Zacconi,

Il Comitato spontaneo Difendi Rapallo non ha l’intenzione di esprimere una posizione politica ed è aperto ad ogni singolo cittadino che può aderire in modo individuale, portando il proprio contributo, affinché le distanze fra burocrazia, amministrazione e cittadino diventino più corte e sopratutto più trasparenti.