Pignone: 180.000 euro per riattivare due mulattiere

di Guido Ghersi



La Giunta del Comune di Pignone, guidato dal sindaco Ivano Barcellone, è riuscita ad intercettare alcuni finanziamenti dai danni alluvionali del 2018, per un importo complessivo di 180 mila euro (dei quali 90 per ogni sentiero) e li devolverà a favore delle mulattiere e la Alta Via Ligure, verso la sistemazione del versante.

Il primo sentiero collega le frazioni di Villa e Casale alla cittadina di Levanto, via che veniva percorsa dai residenti della vallata verso la Riviera Spezzina per traffici commerciali, sale in primis.

Il secondo intervento, punta a mettere in sicurezza il rischio di dissesto idrologico che coinvolge le strade comunali in frazione Marveia. Qui sarà sistemata la strada a fondo naturale, il ripristino della regimazione delle acque in superficie e il taglio delle piante pericolanti.

Il tutto per puntare molto ad un turismo naturalistico, compreso quello ciclistico tipo mountan bike.