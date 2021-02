Le ricette di Renzo Bagnasco: aragosta lessata

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Aragosta lessata

Ingredienti: 2 aragoste da 1 kg o 1,200 kg, 1 lt di buon vino bianco secco, ½ bicchiere di olio evo, il succo di 2 limoni, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato finemente, pepe e sale.

Esecuzione: preparare una capiente pentola con coperchio e manici piena a ¾ di acqua fredda e buon vino secco. Il coperchio dovrà potersi bloccare, magari ancorandolo ai manici. L’ideale sarebbe una pentola a pressione con la valvolina però sempre aperta. Si può ripiegare il crostaceo su se stesso e legarlo in quella posizione oppure legarlo su di una tavoletta che resti poi “dritta”. Dopo 20 o 30‘ l’aragosta è pronta avendola salata solo agli ultimi 5‘. Freddata, si libera dal carapace tagliandolo lungo il ventre usando una robusta forbice e poi, divaricando con le mani le due parti, si estrae intera la carne bianca o la si può tagliare a metà per il lungo. La carne così ricavata si condisce con l’olio, il succo del limone e un pizzico di prezzemolo, salando e pepando.

I buongustai miscelano al condimento su descritto anche il liquido ocra-marrone contenuto nello stomaco in una vescichetta centrale grossa come un pisello, poi da buttare, che si trova all’interno della parte cefalotoracica (la testa); non la bollono nel classico court buillon per non alterarne il delicato sapore. Ottime sono le chele e le zampe che, con apposito strumento o con, prosaicamente, uno schiaccianoci, si rompono per estrarvi la squisita polpa. Un’alternativa al condimento su descritto è la maionese che però un po’ ne nasconde il gusto vero. Sempre più è in uso accompagnarla con del riso in bianco insaporito con succo di limone e pochissimo olio. Va tenuto presente che l’aragosta ha uno scarto in peso del 70% , ecco perché ne consigliamo due per quattro persone. Se supera i 2 kg è troppo vecchia ed è sempre preferibile sia femmina; facile riconoscerla: ha due file di alette lungo il ventre che le servono per trattenere le uova.

iconografia Rosa Grazia Allaria