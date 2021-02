Cicagna: escursionista cade in un dirupo in località Cotù

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco dei distaccamenti del Tigullio sono stati impegnati in due soccorsi ad escursionisti. La squadra di Rapallo, invece, è intervenuta a Cicagna, in località Cotú, per soccorrere un ragazzo scivolato in un dirupo, fortunatamente senza farsi male, ma rimanendo bloccato. Entrambi i soccorsi hanno avuto esito veloce e positivo grazie alla trasmissione, via applicazione di messaggistica, della posizione GPS.