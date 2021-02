Chiavari: ‘Tigullio Possibile’, firme contro il nazifascismo

Dal Comitato “Tigullio possibile” riceviamo e pubblichiamo

E’ iniziatala raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.Il Comitato Tigullio Possibile sottoscrive ed invita ad andare a firmare presso l’ufficio anagrafe o Urp o Ufficio Protocollo nel Comune di residenza. Per ogni chiarimento o richiesta è disponibile il sito www.anagrafeantifascista.ito l’email info@anagrafeantifascista.it

L’obiettivo è non trascurare i segnali di propaganda che purtroppo si vedono anche in luoghi istituzionali, come la recente vicenda accaduta nel consiglio comunale di Cogoleto, per dire con chiarezza che il fascismo ed il nazismo sono stati crimini contro l’Umanità, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo discorso per il 27 Gennaio.

Invitiamo tutti i Comuni del Tigullio che non l’hanno ancora fatto, a dare opportuna comunicazione presso i loro siti istituzionali della raccolta di firme di questa legge di iniziativa popolare.