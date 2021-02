Camogli: Teatro Sociale, l’ex direttrice artistica fa causa

“Vista la notifica disposta dall’Avv. Raffaele Morello nell’interesse della Sig.ra M.G.D.B. relativa all’Atto di pignoramento presso terzi, avverso la Fondazione Teatro Sociale di Camogli Onlus, depositato presso il Tribunale di Genova e notificato a questo Comune con nota prot. 1110 del 14/01/2021”.

Inizia così, pubblicata nei giorni scorsi nell’albo pretorio del Comune di Recco (e supponiamo presto una analoga anche in quello di Camogli) la determina circa la causa che Maria De Barbieri, direttrice artistica della Fondazione Teatro Sociale di Camogli all’epoca della gestione Silvio Ferrari e poi consulente, ha intentatto verso tutti i soggetti coinvolti nella Fondazione tra cui il Comune di Recco. La causa, con richiesta di pignoramento, riguarderebbe compensi dovuti ma non liquidati. Non sarebbe l’unico contenzioso in corso. Il Comune di Recco ha deciso di farsi assistere dall’avvocato Silvia Pilone, già consigliere comunale di Recco.