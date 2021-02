Camogli: Marta Riotti e “La via dei platani porta al mare”

Come scrive G.B. Roberto Figari nella sua prefazione al libro “La via dei platani porta al mare”: “Ci sono storie che sono davvero una forma vivente di letteratura. Talora, anzi, sono proprio quelle che hanno più successo […]”.

L’autrice Marta Riotti Calvi ci racconta che il libro contiene dieci storie nate principalmente dall’affetto per il suo luogo di nascita e formazione, per il mare e per la natura del Monte di Portofino. Le narrazioni includono lo sfondo delle città di Camogli, Recco e Genova attraverso personaggi, prevalentemente femminili, che emergono dall’incontro di memorie personali e creazione fantastica. Figari scrive: “Se certe anonime narrazioni possono dirsi avanzi misteriosi, relitti della grande storia delle nazioni, travolta dalle ondate convergenti del materialismo e del progresso, allo stesso modo queste dieci brevi storie possono dirsi altrettanti frammenti, a volte semplicemente allusivi, a volte veramente enigmatici, di una vicenda minimale: quella irripetibile e personalissima dell’autrice.”

Infatti, il libro può essere interpretato e vissuto da ogni lettore secondo la sua esperienza personale perché i temi trattati appartengono alla vita di ciascuno. È possibile intravedere una trama più complessa che l’autrice ci confida, può essere liberamente interpretata come una vicenda unica incentrata sulle esperienze di un destino comune. Sempre come si legge nella prefazione: “Con lei infatti, leggendo, si ha talora l’impressione di condividere (ma sempre, si badi, solo fino ad un certo punto…) un’articolata esperienza introspettiva, in cui le immagini, più che i fatti od i personaggi, compaiono, decantano, si ripropongono con molta delicatezza ed altrettanta efficacia.”

L’opera – curata dall’editore Tormena e corredata di originali illustrazioni, è stata distribuito alle librerie Capurro di Recco, Ultima spiaggia di Camogli e L’amico ritrovato di Genova – ha incontrato subito il favore di numerosi lettori. L’autrice ci confida che non si aspettava un risultato così positivo nei confronti di un esperimento narrativo che contiene semplici racconti di vita comune. E aggiunge che – i protagonisti dei racconti – forse legati da una storia più profonda – potrebbero riemergere in una storia ancora tutta da raccontare.