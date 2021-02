Borzonasca: due donne (e tre cani) smarrite sullo Zatta

Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 19. Due donne di mezza età con tre cani, hanno deciso di effettuare un’escursione in zona monte Zatta; purtroppo hanno perso l’orientamento ed hanno lanciato loro stesse l’allarme. Alla loro ricerca sono partiti i vigili del fuoco di Chiavari, il soccorso alpino e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco (tornato in servizio dopo l’incidente sul Maggiorasca). Le due donne sono state localizzate, rintracciate, rfaggiunte e accompagnate alla loro vettura. Sul posto anche il 118 con un’ambulanza, ma le escursionisti non hanno avuto bisogno di cure,