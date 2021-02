Autobus: da lunedì adeguamento orari all’ex Atp

Dall’ ufficio stampa Amt, ex Atp esercizio riceviamo e pubblichiamo

Amt ha predisposto alcune variazioni al servizio di trasporto provinciale

che entreranno in vigore a partire da lunedì 8 febbraio. A seguito del

monitoraggio effettuato dall’azienda durante le prime settimane di

attivazione del Piano scuole, sono stati effettuati alcuni adeguamenti

agli orari sia delle corse di linea sia delle navette al fine di

migliorare il servizio e renderlo più rispondente alle esigenze degli

studenti.

TIGULLIO ORIENTALE

Linea 50: la corsa riservata agli studenti in partenza alle 7.59 da Varese

Ligure per Sestri Levante sarà anticipata alle 7.50;

Linea 4: nuova corsa riservata agli studenti in partenza alle ore 13.35 da

Chiavari Piazza Caduti di Nassiriya per Riva Trigoso;

Linea 5: nuova corsa riservata agli studenti in partenza alle ore 9.08 da

Chiesi (bivio Santa Vittoria) per Chiavari Piazza Caduti di Nassiriya.

TIGULLIO CENTRALE

Linea 13: la corsa in partenza alle 8.30 da Chiavari capolinea giunta a

Carasco (ore 8.52) proseguirà per Calvari

Linea 31: la corsa in partenza alle ore 9.30 da Carasco sarà anticipata

alle 9.20 con partenza da Calvari (transito a Carasco sempre 9.30)

Linea 31: nuova corsa riservata agli studenti in partenza alle ore 8.49 da

Graveglia per Lavagna – Chiavari capolinea;

Linea 21: la corsa in partenza da Chiavari capolinea alle ore 13.35 per

Rovereto verrà posticipata alle 13.40.

GOLFO PARADISO

nuova corsa in partenza alle ore 6.25 da Terrile per Recco

nuova corsa in partenza alle 7.15 da Recco per Uscio-Colle Caprile

nuova corsa bis in partenza alle ore 8.00 da Colle Caprile per Recco.

ALTA VAL TREBBIA

Linea 26:

nuova corsa riservata agli studenti in partenza alle ore 8.10 da Scoffera

per Davagna – Prato arrivo previsto alle ore 8.50 (alle ore 8.53

coincidenza per Genova con linea 25 proveniente da Torriglia);

nuova corsa in partenza alle ore 15.50 da Prato per Davagna – Scoffera (a

Prato coincidenza da Genova con linea 25 e navetta riservata studenti in

arrivo alle 15.47)

Linea 25: nuova corsa riservata agli studenti in partenza da Torriglia

alle 14.10 per Rovegno – Isola – Gorreto.