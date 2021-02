‘Santa’: punto vaccini nella nuova piastra sopra la Coop

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Anche Santa Margherita Ligure si prepara alla campagna vaccinale anti

Covid-19. Sarà la nuova piastra ambulatoriale, realizzata in via

Delpino Teramo, sul tetto dello stabile che ospita il nuovo

supermercato Coop, la sede cittadina per le somministrazioni.

I contatti tra il Sindaco Paolo Donadoni, il Consigliere incaricato

alla realizzazione della nuova piastra ambulatoriale Franco Fati, e il

Direttore Generale della Asl 4, Paolo Petralia, hanno portato a

individuare la nuova struttura quale sede cittadina più idonea per la

campagna vaccinale.

Dichiarano Donadoni e Fati: «Questa decisione consentirà la tempestiva

attivazione della piastra ambulatoriale, una struttura nuova e

funzionale, idonea alla campagna vaccinale, e che consentirà di

aggiungere un nuovo spazio alle attività sanitarie presenti. Si

ringrazia il Direttore Generale Petralia per la collaborazione e la

disponibilità».

Le modalità di accesso e di somministrazione dei vaccini anti Covid-19

saranno rese note dalla Asl 4 Chiavarese.