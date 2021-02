‘Santa’: lunedì la firma che sancisce il primo Istituto Superiore del Turismo

Dalla Direzione dell’Accademia del Turismo riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 11 presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure verrà costituita la Fondazione “Istuto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality”. E’ il primo ITS del turismo in Liguria che nasce coinvolgendo un’importante rete regionale di soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito del turismo e avrà come sede proprio la prestigiosa villa di Santa Margherita Ligure.

Alla firma dell’atto costitutivo parteciperanno i legali rappresentanti dei membri fondatori: IPSEOA Marco Polo, Università degli Studi di Genova, Accademia del Turismo, Associazione Formimpresa, CNOS FAP, ISCOT, Confindustria Genova, Associazione Ugal – Federalberghi, Unione Provinciale Albergatori SV, Confcommercio, Grand Hotel Miramare, Miramare Sestri Levante, Albergo Reale, Excelsior Palace Hotel, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Liguria Together, Consorzio Portofino Coast, Comune di Chiavari, Comune di Lavagna, Comune di Moneglia, Comune di Portofino, Comune di Rapallo, Comune di Recco, Comune di Santa Margherita, Comune di Sestri Levante, Comune di Zoagli.

Sarà presente alla firma anche l’Assessore Regionale alla Formazione Ilaria Cavo.