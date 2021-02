‘Santa’: “Io Memo Remigi e la storia con Barbara d’Urso”

Emidio Remigi, in arte Memo, nonostante gli 82 anni che festeggerà a maggio, è riuscito a mantenersi sulla cresta dell’onda grazie anche alla sua partecipazione alla fortunata trasmissione “Propaganda Live” (venerdì in prima serata su LA7).

Ora lo hanno catturato anche le cronache rosa e perfino il serioso Corriere della Sera si è occupato delle sue recenti vicende.

Rimasto vedovo della moglie Lucia Russo, 81 anni, in un’intervista al settimanale DiPiù ha confidato di averla tradita a fine anni ’70 per una storia d’amore con Barbara D’Urso con la quale, cacciato da casa, ha vissuto in un bilocale preso in affitto.

Barbara D’Urso si è risentita. Non ha smentito la convivenza, ma ha chiarito che Remigi era già separato perché lei non avrebbe mai accettato una storia d’amore con un uomo che per stare con lei avesse tradito la moglie.

Remigi ha sempre frequentato e anche vissuto a Santa Margherita Ligure, che in qualche caso lo ha ispirato per comporre le sue canzoni di successo. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

La sua popolarità è sempre immutata; dal piccolo schermo con Propaganda Live al mondo del gossip. “Il recente gossip si riferisce ad una storia di oltre 40 anni fa. E poi non parlerei di tradimenti che implicano sentimenti negativi, che non mi appartengono; con mia moglie mi sono sposato due volte. Abbiamo divorziato nel 1981 e sette anni dopo ci siamo risposati in municipio. Parlerei di parentesi: in genere mia moglie era comprensiva, perché sapeva che nell’ambiente le tentazioni potevano capitare, così come le foto con persone conosciute che finivano sui rotocalchi”.

E con Barbara D’Urso? “Mia moglie non la sopportava. Barbara era una bella ragazza arrivata da Napoli e nessuno ancora la conosceva. Io le ho insegnato tutto ed inizialmente le ho dato una mano per lavorare come valletta ed essere inserita in alcune produzioni; poi altri, sapendo di farmi piacere, la scritturavano. La nostra è stata una storia durata quattro anni; quando io avevo ne avevo 37 e lei 19”.

Al tempo ha mai accompagnato Barbara a ‘Santa’? “Assolutamente no. Santa Margherita faceva parte del territorio della mia famiglia”.

A quando una passeggiata sul lungomare di Corte o di Ghiaia? “A Santa Margherita Ligure ho sempre la mia casa e appena potrò verrò a godermi il mare col mio fido bassotto”.

Memo Remigi in piazza Caprera a Santa Margherita

Memo Remigi, Sara Antola (ArTime), l’assessore Beatrice Tassara, Anna Gandini Vasconi