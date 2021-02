‘Santa’: “I progetti annunciati e non realizzati”

Da Lorenzo Muzzi, “Alternativa per Santa – Creuza de ma”



Parole, parole, parole (O di come l’amministrazione vi prende in giro)

Così cantava Mina nella famosa interpretazione insieme al grande Alberto Lupo. E così potremmo dire di essere trattati noi cittadini di Santa Margherita dalla nostra amministrazione.

Il Sindaco e la giunta governano la città ormai da 7 anni, e in questi 7 anni se ne sono sentite tante: “In 100 giorni risolveremo il problema dei pullman a San Siro” disse il Sindaco nella sua prima campagna elettorale (di giorni ne sono passati 2500 e ancora nulla); “Il Piano Urbanistico è pronto nel cassetto, va solo aggiustato ed approvato” disse ormai 5 anni fa l’Assessore Peruggi (e ad oggi quel piano urbanistico è decaduto e sono stai buttati migliaia e migliaia di soldi vostri); “Grazie ad un finanziamento della regione metteremo a posto l’antico porticato di Villa Durazzo” disse il sindaco con tanto di manifesti 5 anni fa (e il cantiere è stato abbandonato per anni e i lavori, se davvero proseguono, sono ben lungi dal finire);

“Abbiamo un progetto pronto per Viale Rainusso” ci è stato spiegato ormai 4 anni fa (e il viale è rimasto ugualmente in stato di semiabbandono); “Abbiamo intenzione di ripristinare le creuze della città, cosa che non siamo riusciti a fare nel primo mandato” disse sempre il Sindaco in campagna elettorale (e le creuze versano sempre in una condizione vergognosa); “Abbiamo un progetto di riqualificazione per il Parco del Flauto Magico” (e poi scopriamo che siamo appesi alla pur meritoria colletta di un privato e chissà se e quando partiranno dei lavori); “Durante i difficili mesi della pandemia lavoriamo non solo sull’ordinaria amministrazione, ma anche su quella straordinaria tant’è vero che abbiamo approvato l’elisuperficie al porto” ci ha spiegato il sindaco solo pochi mesi fa con tanto di video e immagini illustrative (dopo quasi un anno, tutto tace e di lavori nemmeno l’ombra).

Potremmo proseguire a lungo questa lista ma non vogliamo annoiarvi. Vogliamo chiederci, e chiedervi, perché tutte queste parole? Perché fare una comunicazione ridondante che ci costa molti soldi, se poi le cose non vengono fatte? La risposta è semplice: perché parlare è facile, fare è difficile. E noi lo sappiamo che fare è molto difficile, per cui abbiamo presentato agli elettori un programma concreto, semplice, senza grandi sparate. E, sapendo che fare è difficile, non avremmo niente da dire se la giunta si concentrasse su poche cose, ma fatte bene. E invece abbiamo molto da dire, dal momento che si cerca di prendere per i fondelli i cittadini presentando progetti embrionali e non ancora approvati come opere già fatte. Ma siamo sicuri che i nostri concittadini di tutto questo si stiano accorgendo. Perché i fatti restano. Le parole invece, com’è noto, se le porta via il vento. E sotto non rimane nulla.