‘Santa’: Accademia del Turismo, la sede a Villa Durazzo

I Consigli dei Comuni invitati e interessati, votano la partecipazione come soci fondatori della Fondazione denominata “Istituto tecnico superiore Its Turismo Liguria – Academy of Torism Cultureand Hospitality”.

Una eccellenza voluta dalla Regione, ed ospitata a Santa Margherita Ligure con sede a Villa Durazzo e lezioni nelle aule dell’istituto Caboto. Un traguardo raggiunto in particolare dall’assessore Elisabetta Tassara che ha potuto contare sulla collaborazione e stima dell’assessore regionale Ilaria Cavo.

Di seguito l’atto fondativo di quella che già si annuncia come una pr4estigiosa Fondazione.

Repertorio numero Raccolta numero ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L’anno duemilaventuno il giorno del mese di febbraio.In Dinanzi a me Dottor FEDERICO CATTANEI Notaio in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, assistito dai testimoni noti, idonei e richiesti Signori sono comparsi

1) Roberto SOLINAS, nato a Genova (GE) il venti settembre millenovecentosessantasette, domiciliato per la carica in Genova, via Sciaccaluga 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro tempore e come tale Legale Rappresentante dello Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I.P.S.E.O.A. Marco Polo””con sede in Genova (GE), Via Sciaccaluga n. 9, Codice fiscale n. 80049790100 munito di sufficienti poteri in forza di

2) Nicola VISCONTI, nato a Chiavari (GE) l’undici luglio millenovecentosessantasei, domiciliato per la carica presso la sede dell’infradetta Società, il quale agisce non in proprio ma quale Amministratore Unico e quindi rappresentante legale di “ACCADEMIA DEL TURISMO S.C.R.L.”, con sede in Lavagna(GE), Piazzale Guglielmo Bianchi n. 1, capitale sociale Euro 25.200,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 01095940993 di codice fiscale e al R.E.A. 370566, munito sufficienti poteri in forza del vigente Statuto

3) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della società”EXCELSIOR PALACE HOTEL S.R.L.”con sede in Rapallo (GE), Via san Michele di Pagana n. 8, capitale sociale Euro 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 01565740998 di codice fiscale e al R.E.A. 457503.munito di sufficienti poteri in forza di

4) Federico DELFINO, nato a Savona (SV) il ventotto febbraio millenovecentosettantadue, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Rettore pro tempore e come tale Legale Rappresentante della “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA” con sede in Genova (GE), Via Balbi n. 5, Codice Fiscale n. 00754150100 -che agli effetti di questo atto partecipa con i Dipartimenti DISFOR -Dipartimento di Scienze della Formazione e DIEC -Dipartimento di Economiacon sufficienti poteri in forza dello Statuto di Ateneo e di decreto Rettorale n. in data e delibera Consiglio di Amministrazione del

5) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di”COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE”con sede in Santa Margherita Ligure (GE), P.zza Mazzini n. 46, codice fiscale n. 00854480100 munito di sufficienti poteri in forza di

6) Lelio TOGNOLI, nato a La Spezia (SP) il cinque aprile millenovecentoquarantanove, domiciliato per la carica presso la sede dell’infradetta Associazione, il quale agisce non in proprio ma quale Direttore e Legale Rappresentante dell’Associazione non riconosciuta “FORMIMPRESA LIGURIA”con sede in La Spezia (SP), Via Borachia n. 13, Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01118730116, Ente di formazione iscritto all’albo degli enti della Regione Liguria, a quanto infra munito di poteri in forza dell’articolo 15 lettera e) dello Statuto e di delibera del Consiglio Direttivo in data

7) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità didel “CNOS FAP LT” con sede in Genova (GE), Via S.G. Bosco n. 14,munito di sufficienti poteri in forza di

8) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di”ISCOT LIGURIA Istituto di Studi e di Documentazione sul Commercio e sul Turismo della Ligura”con sede in Genova (GE), Via Cesarea n. 8, codice fiscale n. 02521330106munito di sufficienti poteri in forza di

9) Giovanni MONDINI, nato a Genova (GE) il tredici maggio millenovecentosessantasei, domiciliato in Genova (GE), Via San Vincenzo, civico numero 2, codice fiscale: MND GNN 66E13 D969K nella qualità di Presidente e rappresentante legale di “CONFINDUSTRIA GENOVA Associazione degli Industriali della Provincia di Genova” con sede in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 2, Codice Fiscale n. 80030250106 munito dei necessari poteri a quanto infra in forza dello Statuto dell’Ente

10) Aldo WERDIN, nato a Bolzano (BZ) il quattordici ottobre millenovecentoquarantasette, domiciliato per la carica in Rapallo (GE), Via Montebello, civico numero 17/4, il quale agisce non in proprio ma quale Presidente pro tempore di “UNIONE DEI GRUPPI ALBERGATORI DEL LEVANTE”(in sigla “U.G.A.L.”, Associazione non riconosciuta con sede in Rapallo (GE), Via Montebello n. 17/4, Codice Fiscale n. 91026260108 con sufficienti poteri in forza del vigente Statuto

11) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI PROVINCIA DI GENOVA” con sede in Genova (GE), Via Cesarea n. 8, codice fiscale n. 80017390107 munito di sufficienti poteri in forza di

12) , nato a () il , residente in (), ,civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI PROVINCIA DI SAVONA” con sede in Savona (SV), Via Orefici n. 3/1munito di sufficienti poteri in forza di

13) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA”consede in Genova (GE), Via Garibaldi n. 4munito di sufficienti poteri in forza di

14) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “COMUNE DI CHIAVARI” Ente Territorialecon sede in Chiavari (GE), Piazza Nostra Signora dell’Orto n. 1, codice fiscale n.munito di sufficienti poteri in forza di

15) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “COMUNE DI LAVAGNA”Ente Territorialecon sede in Lavagna (GE), Piazza Liberta’ n. 47, codice fiscale n.munito di sufficienti poteri in forza di

16) , nato a() il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “COMUNE DI RAPALLO”Ente Territorialecon sede in Rapallo (GE), Piazza delle Nazioni n. 4 codice fiscale n.munito di sufficienti poteri in forza di

17) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di”COMUNE DI PORTOFINO”Ente Territorialecon sede in Portofino (GE), Piazza Liberta’ n. 13Bmunito di sufficienti poteri in forza di

18) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprioma in qualità di “COMUNE DI SESTRI LEVANTE”Ente Territorialecon sede in Sestri Levante (GE), Piazza Matteotti n. 3 munito di sufficienti poteri in forza di

19) Franca FAVA, nata a Pavia (PV) il ventuno aprile millenovecentoventotto, domicilita in Santa Margherita Ligure (GE), Via Milite Ignoto, civico numero 30, codice fiscale: FVA FNC 28D61 G388Y la quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società”GRAND HOTEL MIRAMARE S.P.A.”con sede in Santa Margherita (PV), Via Milite Ignoto n. 30, capitale sociale Euro 1.150.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 00249660101 di codice fiscale e al R.E.A. 210227.munita di sufficienti poteri inforza di

20) Edoardo VARESE, nato a Sanremo (IM) il ventisette novembre millenovecentocinquanta, domiciliato in Sanremo (IM), Corso Imperatrice, civico numero 80, codice fiscale: VRS DRD 50S27 I138X il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società”ROYAL O ALBERGO REALE S.P.A.” con sede in Sanremo (IM), Corso Imperatrice n. 80, capitale sociale Euro 418.230,00, iscritta al Registro delle Imprese di Riviere di Liguria -Imperia -La Spezia -Savona al n. 00081100083 di codice fiscale e al R.E.A. IM/12108.munito di sufficienti poteri in forza di

21) Alessandro CARMAGNINI, nato a Sestri Levante (GE) il diciannove maggio millenovecentosessantasette, domiciliato in Sestri Levante (GE), Via Cappellini, civico numero 9, codice fiscale: CRM LSN 67E19 I693Mil quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della società “MIRAMARE SESTRI LEVANTE -S OCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” con sede in Sestri Levante (GE), Via Cappellini n. 9, capitale sociale Euro 350.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 00758400105 di codice fiscale e al R.E.A. 137894munito di sufficienti poteri in forza di legge e Statuto

22) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di della”CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA”con sede in (), n. , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale e al R.E.A. .munito di sufficienti poteri in forza di legge e Statuto

23) Alessandro SAUDA, nato a Trento (TN) il uno agosto millenovecentosettantaquattro, domiciliato in Rapallo (GE), Via Montebello, civico numero 17/4, codice fiscale: SDA LSN 74M01 L378F il quale dichiara di agire ed intervenireal presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio”POOL PORTOFINO COAST” con sede in Rapallo (GE), Via Montebello n. 17/4, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 02878830104 di codice fiscale e al R.E.A. 301761munito di sufficienti poteri in forza di legge e Statuto

24) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “ASSOCIAZIONE LIGURIA TOGETHER”con sede in Sestri Levante (GE), Via Cappellini n. 7, codice fiscale n. 90074000101 .munito di sufficienti poteri in forza di legge e Statuto

25) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “COMUNE DI ZOAGLI”Ente Territorialecon sede in Zoagli (GE), Piazza 27 Dicembre n. 2, codice fiscale n.munito di sufficienti poteri in forza di legge e Statuto

26) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “COMUNE DI MONEGLIA”Ente Territoriale con sede in Moneglia (GE), Corso Libero Longhi n. 25, codice fiscale n. munito di sufficienti poteri in forza di legge e Statuto

27) , nato a () il , residente in (), , civico numero , codice fiscale: il quale dichiara di agire ed intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di “COMUNE DI RECCO”Ente Territoriale con sede in Recco (GE), Piazza Nicoloso da Recco n. 14, codice fiscale n. 00605540103 munito di sufficienti poteri in forza di legge e StatutoDetti comparenti, della cui identita’ personale io Notaio sono certo, in presenza dei testi

PREMESSO CHE:

(i) con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 sono state dettate le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, in attuazione della legge 17 maggio 1999 nr. 144 istitutiva del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);(ii) nell’ambito di tale riorganizzazione, si deve addivenire alla costituzione di Fondazioni di Partecipazione, di diritto privato, riconoscibili quali Istituti Tecnici Superiori (ITS) su tutto il territorio nazionale(iii) i soggetti Fondatori devono essere almeno. un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all’articolo 13 della legge 40/2007, appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia di sede della Fondazione. un organismo formativo accreditato dalla Regione per l’alta formazione, ubicato nella provincia di sede della Fondazione. una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore;. dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica. un Ente Locale (comune, provincia, citta’ metropolitana, comunita’ montana)(iv) Con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 578 del 10 luglio 2020 e’ stato approvato il Bando per le candidature per la costituzione di nuove Fondazioni per gli Istituti Tecnici Superiori e in particolare per Area 5 -Tecnologie Innovativa per i beni e le attivita’ culturali -Turismo ambito 5.1 Turismo e attivita’ culturali, e il progetto che ha ottenuto il miglior punteggio , come da graduatoria approvata con Decreto del Direttore Generale nr. 7733 del 15 dicembre 2020 e’ stato quello denominato “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITSTURISMO LIGURIA -Academy of Tourism, Culture And Hospitality” con sede in Santa Margherita Ligure (GE) di cui Istituto capofila e’ l’ Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I.P.S.E.O.A. Marco Polo” (v) gli Enti, Societa’ e Associazioni che intervengono al presente atto, attraverso le proprie strutture, soddisfano gli standard organizzativi minimi previsti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e relative linee guida(vi) gli Enti, Societa’ e Associazioni che intervengono al presente atto costitutivo di Fondazione intendono dotare la medesima di beni e attivita’ necessarie per l’avvio della sua attivita’(vii) la Fondazione si struttura come Fondazione di partecipazione in aderenza alle linee guida di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 con le integrazioni e gli adattamenti statutari resisi opportuni per la specificita’ dei rapporti tra i fondatori e gli eventuali successivi partecipanti, il tutto come infra dettagliato

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO stipulano quanto segue

P R I M O

1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I.P.S.E.O.A. Marco Polo”, ACCADEMIA DEL TURISMO S.C.R.L.

EXCELSIOR PALACE HOTEL S.R.L.,

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA,

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE,

FORMIMPRESA LIGURIA,

CNOS FAP LT,

ISCOT LIGURIA Istituto di Studi e di Documentazione sul Commercio e sul Turismo della Ligura

CONFINDUSTRIA GENOVA Associazione degli Industriali della Provincia di Genova

UNIONE DEI GRUPPI ALBERGATORI DEL LEVANTE

ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI PROVINCIA DI GENOVA

UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI PROVINCIA DI SAVONA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

COMUNE DI CHIAVARI

COMUNE DI LAVAGNA

COMUNE DI RAPALLO

COMUNE DI PORTOFINO

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

GRAND HOTEL MIRAMARE S.P.A.

ROYAL O ALBERGO REALE S.P.A.

MIRAMARE SESTRI LEVANTE -SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,

CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

POOL PORTOFINO COAST,

ASSOCIAZIONE LIGURIA TOGETHER,

COMUNE DI ZOAGLI

COMUNE DI MONEGLIA

COMUNE DI RECCO

come sopra rappresentati, con il presente atto costituiscono una Fondazione, di diritto privato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, sotto la denominazione:”ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITS TURISMO LIGURIA -Academy of Tourism, Culture And Hospitality”1.2 La Fondazione si costituisce in attuazione della normativa statale e regionale di cui in premessa, quale Istituto Tecnico Superiore nell’ambito del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore1.3 La Fondazione ha sede in Santa Margherita Ligure (GE).

L’indirizzo della sede legale viene posto in 1.4 La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’UE.

S E C O N D O

2.1 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

2.2 In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppoeconomico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e lepolitiche attive del lavoro.La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:-assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;-sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;-sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;-diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;-sostenere la formazione continua dei lavoratori stabilendo anche organici rapporti con i fondi interprofessionali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall’attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

T E R Z O

3.1 Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il Patrimonio iniziale della Fondazione, nell’ammontare complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) viene costituito dai Fondatori come segue:Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I.P.S.E.O.A. Marco Polo” -per Euro 5.000,00 (cinquemila/00)ACCADEMIA DEL TURISMO S.C.R.L. per Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) EXCELSIOR PALACE HOTEL S.R.L. per Euro 1000,00 (mille/00) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA per Euro 5000,00 (cinquemila/00) COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE per Euro 1000,00 (mille/00) FORMIMPRESA LIGURIA per Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) CNOS FAP LT per Euro 5000,00 (cinquemila/00) ISCOT LIGURIA Istituto di Studi e di Documentazione sul Commercio e sul Turismo della Ligura per Euro 5000,00 (cinquemila/00) CONFINDUSTRIA GENOVA Associazione degli Industriali della Provincia di Genova per Euro 8500,00 (ottomilacinquecento(00)UNIONE DEI GRUPPI ALBERGATORI DEL LEVANTE per Euro 5000,00 (cinquemila/00) ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI PROVINCIA DI GENOVA per Euro 8500,00 (ottomilacinquecento/00)UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI PROVINCIA DI SAVONA per Euro 5000,00 (cinquemila/00) CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA per Euro 3000,00 (tremila/00) COMUNE DI CHIAVARI per Euro 1000,00 (mille/00) COMUNE DI LAVAGNA per Euro 1000,00 (mille/00) COMUNE DI RAPALLO per Euro 1000,00 (mille/00) COMUNE DI PORTOFINO per Euro 1000,00 (mille/00)COMUNE DI SESTRI LEVANTE per Euro 1000,00 (mille/00) GRAND HOTEL MIRAMARE S.P.A. per Euro 1000,00 (mille/00) ROYAL O ALBERGO REALE S.P.A. per Euro 1000,00 (mille/00) MIRAMARE SESTRI LEVANTE -SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA per Euro 1000,00 (mille/00)CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA per Euro 2000,00 (duemila/00)POOL PORTOFINO COAST per Euro 1000,00 (mille/00)ASSOCIAZIONE LIGURIA TOGETHER per Euro 1000,00 (mille/00)COMUNE DI ZOAGLI per Euro 1000,00 (mille/00)COMUNE DI MONEGLIA per Euro 1000,00 (mille/00)COMUNE DI RECCO per Euro 1000,00 (mille/00)Nelle more del riconoscimento della Fondazione, al fine di mantenere vincolati detti fondi all’istituendo patrimonio della Fondazione i Fondatori dichiarano di aver versato detti fondi sul conto corrente “dedicato” intestato a me Notaio presso Banco BPM ag.25 Genova, nr. 976, ai sensi dell’art. 1 comma. 63 lett. b) Legge 147/2013 con l’incarico di consegnarli al Legale Rappresentante della Fondazione entro sette giorni dall’iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche in conseguenza del riconoscimento giuridico della Fondazione stessa, per il loro versamento su un istituendo conto corrente a nome della Fondazione stessa

Le parti precisano che nelle more del riconoscimento giuridico della Fondazione non matureranno interessi sulle somme oggetto di dotazione Tutti gli effetti economici, utili ed onerosi, inerenti la dotazione patrimoniale o, nei termini e con le responsabilita’ di legge, decorreranno a favore o carico della Fondazione, successivamente alla data del provvedimento che ne dara’ riconoscimento giuridico e dalla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche, dalla data di formale consegna dei beni alla Fondazione

3.3 In ragione di quanto sopra, il Patrimonio della Fondazione sarà così costituito:

-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti -in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo -di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;-dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Q U A R T O

4.1 A comporre il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, per il primo triennio, vengono nominati i Signori:

4.2 Presidente della Fondazione per il primo triennio viene nominato

4.3 Per ogni conseguente effetto si precisa che per il primo triennio di carica decorre dalla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Q U I N T O

5.1 Al Presidente della Fondazione come sopra designato viene conferito espresso mandato per compiere tutte le attività e le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione come persona giuridica e per apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni all’atto costitutivo ed allo Statuto allegato resisi all’uopo necessarie su richiesta delle autorità competenti, previa consultazione con i fondatori.

S E S T O

6.1 Il primo esercizio della Fondazione terminera’ al 31 dicembre dell’anno in cui verra’ effettuato il riconoscimento giuridico della Fondazione

6.2 Le norme sulla struttura ed il funzionamento della Fondazione ora costituita sono meglio determinate nello Statuto della Fondazione che, composto di numero venti articoli e un allegato, discusso ed approvato dai Fondatori, sottoscritto dagli stessi, dai testimoni e vidimato da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, onde farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai Comparenti, sempre presenti i testi, da me Notaio.

6.3 Per quanto non espressamente disposto dallo Statuto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile.

S E T T I M O

7.1 Le spese del presente atto e quelle ad esso correlate e conseguenziali sono a carico della Fondazione.

7.2 Per il trattamento fiscale del presente atto le parti chiedono la registrazione in imposta fissa trattandosi di atto costitutivo di fondazione per la quale sarà richiesto il riconoscimento come persona giuridica e, in base allo Statuto, priva di scopi di lucro.In particolare, ai fini della registrazione del presente atto, si richiama l’art. 3 primo comma del D.Lgs. 31 ottobre 1990 nr. 346,in quanto trattasi di trasferimento gratuito non soggetto ad imposta sulle donazioni.

7.3 Ai sensi dell’art.51, punto n.12), comma terzo della Legge 16 febbraio 1913, n.89 (Legge Notarile), i comparenti delegano i Signori ad apporre la sottoscrizione delle firme marginali al presente atto e nell’allegato, trattandosi di atto pubblico avente un numero di comparenti superiore a sei.