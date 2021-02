San Colombano: rammarico della Cgil sulla chiusura della San Giorgio

Dalla Filctem Cgil riceviamo e pubblichiamo.

Siamo a comunicare con tutto il nostro rammarico che da parte della proprietà della Lavanderia San Giorgio S.p.A. di San Colombano Certenoli è stato dichiarato fallimento.

Come organizzazione sindacale ci siamo subito mossi con i Consiglieri Regionali con i quali il giorno 9 c.m. avremo un tavolo di confronto, al quale sono stati invitati gli Assessori Regionali Dott. Andrea Benveduti e il Dott. Giovanni Berrino.

Fin dal principio sono state, inoltre, coinvolte le Istituzioni Comunali con le quali nella mattinata di sabato p.v. avremo un incontro.

Per il nostro territorio questo è un altro duro colpo e nella speranza che i tavoli di confronto portino dei risultati positivi ribadiamo con forza l’importanza economica che la San Giorgio aveva nel territorio della Fontanabuona, considerato che alle sue dipendenze, tra fissi e stagionali, aveva raggiunto quasi quota 60 dipendenti e sottolineando che il 90 erano donne.

Tigullio ed Entroterra sono zone che vivono ormai sempre più di turismo e ci auguriamo che si possano trovare nuovi acquirenti disposti a investire in una attività strettamente correlata agli esercizi commerciali e, appunto, turistici, ma che, altresì, potrebbe essere utilizzata da strutture sanitarie e ospedaliere, anche, e soprattutto, nel particolare contesto pandemico in cui ci troviamo.

Per queste motivazioni Filtctem Cgil si è battuta e si batterà per trovare la migliore soluzione possibile.