San Colombano: “Fallimento San Giorgio, tardivo l’interesse della Regione”

Dal PCI sezione Tigullio-Golfo Paradiso e Fontanabuona riceviamo e pubblichiamo

Il fallimento della lavanderia industriale San Giorgio ci lascia allibiti, in questo delicato periodo 45 operai si trovano ora disoccupati.

Il 10 dicembre scorso, si era riunito un consiglio comunale straordinario, dove i consiglieri regionali del Tigullio, davano disponibilità ad un’apertura di un tavolo di confronto con gli assessori. Purtroppo si attivano solo ora che l’azienda è fallita.

La lavanderia San Giorgio collaborava principalmente con le attività ristorative e alberghiere, la Regione Liguria, in 2 mesi, non è stata in grado di dare risposte in merito alla possibilità di inserire l’azienda tra coloro che necessitavano dell’aiuto economico dato dal decreto “Ristori”.



Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie, auspicando che nei prossimi confronti istituzionali non vengano lasciati soli.