Riviera spezzina: i fondi per il ripascimento delle spiagge

di Gido Ghersi

La Regione Liguria, come avevamo anticipato negli scorsi giorni, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Demanio, Marco Scaiola, ha stanziato 100 mila euro per le spiagge della provincia della Spezia. Tra queste, sulla Riviera, ecco i relativi stanziamenti, per un totale di 30.009 euro: a Framura 6.213 euro; a Levanto 6.944; a Monterosso 6.787; a Vernazza 1.250; a Riomaggiore 9.319 euro.

A questi finanziamenti, la stessa Regione fa sapere che andranno a sommare ulteriori fondi specifici per la pulizia, la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge per i quali l singoli Comuni dovranno effettuare un’apposita richiesta alla stessa Regione, entro il corrente mese.

L’Assessore Scaiola ha affermato che:”La Regione ha dato una concreta risposta alle necessità delle singole Amministrazioni Comunali e degli operatori del settore al fine di mettere in sicurezza le nostre coste e prepararle alla stagione estiva, in un momento difficile, come quello

che stiamo attraversando. E’ fondamentale supportare i locali Comuni e gli operatori, con concreti atti e risorse per il territorio”.