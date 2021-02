Recco: il Comune socio fondatore dell’Istituto Superiore del Turismo

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo.

Una opportunità per i giovani che dopo il diploma di scuola secondaria sono in cerca di una formazione condivisa con le aziende, con la Regione Liguria che sta puntando e investendo sugli Its. E il Comune di Recco intende partecipare alla sfida del lavoro diventando formalmente socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality, che avrà sede a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Si tratta una scuola “tecnologica” per la formazione di professionisti nel campo del turismo, dell’hospitality e della cultura, che sappiano integrare le figure più tradizionali con competenze digitali e green, con una approfondita conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie, in modo da valorizzare il sistema e il territorio in Italia e all’estero. La delibera è stata approvata, su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

Esprime soddisfazione per la nascita di questo istituto il sindaco Gandolfo: “Questo istituto preparerà i giovani alle esigenze delle imprese, ritagliando la formazione esattamente sul lavoro. Attraverso l’attivazione di corsi specifici, si risponderà alle necessità del territorio nell’ambito del turismo e della gastronomia, settore che per Recco riveste una particolare importanza. Professionalizzando figure con nuove e più affinate competenze operative”. Si legge tra le motivazioni del provvedimento: “Il Comune di Recco ritiene che l’Its “Tursimo Liguria – Accademy of Tourism, Culture and Hospitality” possa diventare un istituto formativo di rilevante importanza per la realtà socio-economica di un territorio ad alta vocazione turistica in quanto si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani non occupati, per potersi inserire come tecnici specializzati all’interno di contesti anche complessi, internazionali e molto variabili, nonché di rispondere all’esigenza delle numerose imprese del settore, di avvalersi di tecnici capaci di presidiare, innovare e gestire i processi organizzativi e produttivi delle filiere turistiche e delle attività culturali nel campo della comunicazione e per la promozione del marketing, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e i social network”.

L’adesione alla Fondazione in qualità di membro fondatore, comporterà per il Comune di Recco il conferimento della quota di adesione pari a 1.000 euro.