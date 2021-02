Recco: i posteggi e la ricetta Gandolfo. E’ la migliore?

Un lettore, Alessandro Perucca, a proposito del previsto parcheggio nell’ex area Enel, in via Roma a Recco, pone una domanda: “Ha senso spendere 4,5 milioni di euro per un silos di interscambio lontano dalla stazione 2,5 chilometri con la scusa della pedonalizzazione del centro?

Il sindaco Carlo Gandolfo, nella sua lunga campagna elettorale, ha organizzato decine di riunioni per ascoltare le persone e tracciare il suo programma elettorale. Diventato sindaco ha tutta l’aria di realizzare il programma e questo preoccupa parte della città. Quello della viabilità, delle isole pedonali e dei parcheggi è in effetti uno dei temi di cui più si parla a Recco. E ci si chiede se i due parcheggi previsti da Gandolfo siano la soluzione più giusta.

Si potrebbe partire da lontano. I parcheggi “bianchi” senza limiti di tempo per i recchesi nuocciono al commercio? Non sarebbe meglio calibrarli in base alle necessità, tracciarli gialli come accade altrove lasciando zone disco controllate in centro? Le isole pedonali si potrebbero fare in piazza del Capitaneato (magari riattivando un vicolo un tempo comunale) e in piazza Nicoloso (consentendo il traffico in parte di via 4 Novembre e lungo torrente). E il lungomare come verrà organizzato? Oggi occorre tenere conto che alle zone pedonalizzate vanno aggiunte il Belvedere Tenco e le aree di Sant’Anna ricavate dal depuratore. O è meglio un unico grande isolone pedonale che abbracci i negozi del centro.

Ci sono persone che per spostarsi dalla zona Suffragio e arrivare in centro usano l’auto. Anche perché non tutti sono atleti come lo è il sindaco. Ci si chiede allora chi posteggerà ad oltre due chilometri dal centro per andare a sedersi in una bar del lungomare o del centro.

Volere approfondire la questione non significa fare un affronto al sindaco, ma valutare ulteriormente il progetto. Certo se nell’area parrocchiale si fosse fatto un secondo grattacielo con autosilo, una capiente multisala, ci avrebbe guadagnato l’Istituto diocesano, il costruttore, il traffico, il commercio e la città che per motivi di viabilità ha già perso troppi clienti genovesi. E a questo Gandolfo vuole rimediare. Si tratta di verificare se la sua è una ricetta giusta.