Recco: “Gigi” Traversa, funerali in forma privata (2)

La morte di “Gigi”, Pier Luigi Traversa, lascerà un vuoto a Recco. E non è né una frase fatta né retorica. Anche grazie alla sua ironia, riusciva a dare sempre una visione lucida dei problemi della città e della società. Noto per la sua professionalità negli ambienti assicurativi, aveva lavorato anche per la Medafrica di Gian Angelo Perucci, appassionandosi alla vita amministrativa della città e della Pro Recco Pallanuoto. Negli ultimi anni si era anche impegnato nel campo del volontariato quale dinamico presidente dell’Aslidia nel Golfo Paradiso. Il suo decesso ha colpito i molti amici che ne apprezzavano l’impegno, l’intelligenza e l’amicizia. Per sua espressa volontà ha chiesto che i funerali venissero svolti in forma privata.

Alla moglie Carla ed ai figli le condoglianze della redazione di Levante News.