E’ mancato Pier Luigi Traversa, presidente e anima di Aslidia, l’associazione ligure dei malati di diabete. Per tutti più semplicemente Gigi, aveva da poco compiuto 82 anni. Di professione broker assicurativo, era molto noto per il suo impegno associazionistico. Persona energica e poliedrica, fu per lunghi anni segretario del Partito Socialista e in diverse riprese dirigente della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Lascia la moglie Carla, i figli Armando, Patrizia e Michele.

Gigi Traversa intervistato da Vittorio Sirianni