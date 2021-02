RASSEGNA STAMPA. Rapallo: abusi edilizi al maneggio, 19 denunce

Oggi, venerdì 5 febbraio, auguri ad Agata. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: timorato (di chi ha timore di Dio e opera in modo da non offenderlo; coscienzioso e e scrupoloso nell’osservanza dei propri doveri). Proverbi: “Chi non sa tacere non sa godere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.Rapallo: maneggio, abusi edilizi; denunciate 19 persone, rischio demolizioni. Covid, Vaccini & tamponi: “Over 80, si parte il 12 febbraio; Sestri mette in campo ex uffici comunali”; “Sestri Levante: lavori nel presidio per ospitare gli ambulatori”; “Medici di famiglia disponibili per gestire le prenotazioni”; “Asl 4: 22 nuovi positivi ; Vaccini, 530 dosi di richiamo”. “Tamponi al Luzzati di Chiavari”; “Case di riposo, mascherine assenti e malati molto vicini”.

Sestri Levante: sostegno a imprese e famiglie, bandi prorogati. Chiavari: sulla donna arrestata pendeva un mandato di cattura. Chiavari: il casello A-12 rimane chiuso; sindaci pronti a scrivere al ministero. Chiavari: corso Lima e corso De Michiel: i lavori creano code e ingorghi.

Rapallo: fronte mare, dragaggio e diga, le nuove tempistiche. Rapallo: giovedì la premiazione di Donna scrittrice. Rapallo: addio ad Adelaide Gatti, aveva compiuto 100 anni il 29 gennaio. Santa Margherita Ligure: lavori sulla 227, senso unico con semaforo mobile.

Camogli: oggi riunione della Fondazione Teatro Soiciale. Recco: il robot Hy droscarbot sarà esposto alla Pro Loco. Recco: allarme processionaria. Recco: domani attiva la pista del ghiaccio.

San Colombano: fallita la lavanderia San Giorgio, 45 senza lavoro.