Rapallo: ufficiale, punto vaccini all’ospedale N.S. di Montallegro

In vista del “vax day”, l’inizio simbolico (sulla base di alcuni campioni) della campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli over 80 in Liguria del 12 febbraio, stamane è stata effettuata una serie di sopralluoghi per individuare le location in cui verranno somministrati i vaccini da personale autorizzato. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e il consigliere alla Sanità Salvatore Alongi; con loro, il direttore generale della Asl 4 Paolo Petralia.

L’Asl 4, in sinergia con il Comune di Rapallo, ha quindi individuato la sede per effettuare le vaccinazioni agli over 80: l’ospedale N.S. di Montallegro. Seguirà una campagna informativa circa le modalità di prenotazione per gli aventi diritto, al momento in via di definizione.