Rapallo: truffa via instagram, arrestato 22enne

A Rapallo, l’Arma locale, al termine di attività d’indagine, ha deferito in stato di libertà per “truffa” un 22 enne partenopeo, gravato da pregiudizi di polizia. Il deferito, adoperando un profilo “instagram” non direttamente riconducibili allo stesso, metteva in vendita un play station, riuscendo, così a farsi consegnare da una 39enne del luogo la somma di 500 euro, trasferita mediante ricarica della postpay, senza mai consegnare l’oggetto.