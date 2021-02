Rapallo: sede Vab, il Comune rinuncia all’acquisto e paga il canone

A Settembre il sindaco aveva annunciato l’acquisto da Arte per 95.000 euro del locale (e attigui 11,831 metri di terreno) che, in località Chiapparolo, via Campi da Tiro a Rapallo, ospita il Moto Club Olivari e i Volontari antincendio boschivi (Vab). L’acquisizione era stata anche approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. La vendita non si è conclusa; il Comune continuerà così a versare ad Arte un canone annuo di 7.651 euro.