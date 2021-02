Rapallo: “Scuderia del Sole, un’attività con molti giovani”

Da Daniel Stefanizzi, amministratore unico Scuderia del Sole Rapallo ssd srl, riceviamo e pubblichiamo (In realtà non era un nostro articolo, ma – come chiaramente indicato – un comunicato dei Carabinieri)

E’ con profonda amarezza e delusione che ho letto il vostro articolo di questa mattina, ricopiato in toto poi dalla redazione di Telenord, dove si parla del maneggio Scuderia del Sole Rapallo ssd, società sportiva dilettantistica, di cui sono Amministratore Unico.

I cavalieri iscritti alla scuderia, nonché i genitori dei bambini che frequentano la scuola di equitazione sono rimasti stupiti e sorpresi dal contenuto del vostro articolo.

In particolare il vs.articolo è molto generico, cita un numero enorme di indagati, senza scendere nel dettaglio per meglio far comprendere al lettore la realtà di cui si parla.

La Scuderia del Sole Rapallo ssd è stata costituita nel febbraio dello scorso anno, ed ha avviato dal mese di maggio la propria attività di scuola di equitazione e addestramento atleti ( circa 30 bambini e ragazzi iscritti alla scuola e circa 40 atleti che frequentano concorsi ippici anche internazionali in tutta Italia e all’estero ), attività avviata nel pieno rispetto della normativa anti covid, e pur nelle difficoltà dettate appunto dal periodo pandemico.

La struttura in cui l’attività viene svolta, in Rapallo, via di Bana 6, è una struttura che esiste da oltre 40 anni, ben nota a Rapallo, la Scuderia del Sole Rapallo ssd, dal punto di vista delle strutture, nulla ha aggiunto e nulla ha rimosso di quanto già esisteva.

Le strutture citate nell’articolo sono regolarmente accatastate, la maggior parte regolarmente autorizzate. Nell’attività iniziale da noi svolta abbiamo dato mandato a tecnici specializzati per verificare la regolarità delle strutture, e per sanare in tempi ove possibile eventuali irregolarità, ed i tecnici su questo stanno lavorando.

Irregolarità si ripete, che se esistenti, sono subite da noi, appena arrivati.

In sostanza la Scuderia del Sole Rapallo ssd è impegnata nella sua attività della diffusione dello sport equestre, consentendo e sviluppando l’attività sportiva, che anche in questo periodo pandemico è consentita ed incentivata, a livello Coni e Federale, trattandosi di sport individuale .

Anche il Comune di Rapallo ha recentemente fatto un servizio filmato e fotografico sugli sport che continuano in periodo pandemico, e la Scuderia del Sole Rapallo è in primo piano.

La volontà è quella di continuare a diffondere questo bellissimo sport, superare le difficoltà del momento, nel rispetto delle leggi vigenti, e proseguire nel cammino intrapreso, fatto di sport, amore e rispetto per gli animali e la natura in genere, creando nel contempo posti di lavoro e valore aggiunto all’economia.