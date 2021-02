Rapallo: “Rete fognaria a Ronco-Costaguta grazie alla sinergia col Comune”

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, consigliere regionale “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo

La sinergia tra il Comune di Rapallo e il consigliere regionale di riferimento, Domenico Cianci, porterà all’estensione della rete fognaria in località Ronco-Costaguta. “Insieme all’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, e con il supporto degli uffici comunali, abbiamo richiesto a Città Metropolitana e Ireti che l’intervento venga finanziato e inserito nel Piano Ato 2022/2023 – spiega Cianci, presidente della IV commissione Territorio e Ambiente -. Si tratta di un servizio che permetterà di soddisfare le legittime aspettative dei residenti. Da sempre ho creduto nel gioco di squadra, nella collaborazione e nel dialogo come ingredienti indispensabili per fornire tempestive risposte alle esigenze dei cittadini: questo risultato ne è la dimostrazione più evidente”.