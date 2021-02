Rapallo: “Punto vaccini, si opti per il ‘primo intervento’ dell’ospedale”

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 per gli over 80, apprendiamo che in Asl4 si starebbero facendo passi in avanti. Resta però da sciogliere il nodo della struttura per la somministrazione del vaccino a Rapallo: proponiamo che venga utilizzato il Punto di primo intervento dell’ospedale cittadino, che ormai è chiuso dal marzo del 2020 e non è mai stato più riaperto. Il Punto di primo intervento di Rapallo offre grandi spazi, quindi vaccinazioni in sicurezza per i nostri anziani. Contestualmente, propongo che chi accompagna gli anziani a vaccinarsi nel nosocomio rapallese, non debba pagare il parcheggio”. Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.

Che poi aggiunge: “L’alternativa? Non ne vedo: il Ppi di Rapallo è l’unica possibilità. È una struttura pubblica inutilizzata da oltre un anno e garantisce di effettuare le vaccinazioni in totale sicurezza”.