Levanto: vaccino disponibile anche per ‘over 80’ con solo domicilio sanitario

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Oltre alle persone ultraottantenni residenti nel comune di Levanto, anche gli “over 80” che, pur non avendo la residenza, hanno il domicilio sanitario a Levanto (cioè sono pazienti dei medici di base che esercitano la professione in ambito locale), possono effettuare la vaccinazione anti-Covid negli ambulatori che verranno allestiti presso l’ospedale San Nicolò.

A tale scopo, gli uffici comunali sono impegnati ad individuare tutti gli aventi diritto per contattarli ed informarli delle procedure in atto per aderire alla campagna vaccinale.

Anche i diretti interessati sono invitati a contattare gli uffici preposti al servizio chiamando i numeri 0187.802248 oppure 0187.802233 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.