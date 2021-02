da Facebook Comune di Lavagna

Si segnala che sabato 6 e domenica 7 febbraio, in occasione di “Sono tutti cavoli nostri – Lavagna città dei cavoli”, Via Dante sarà chiusa al traffico dalle ore 9 di sabato fino alle 19 e dalle ore 9 di domenica fino alle 19.

Inoltre il parcheggio di Via dei Cogorno, adiacente alle Opere Parrocchiali, sia Sabato che Domenica, sarà interamente riservato a servizio del mercatino. Apposita segnaletica è già stata posizionata.