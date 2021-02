Lavagna: l’appuntamento con “Sono tutti cavoli nostri”

Dal sito “Sono tutti cavoli nostri”

Torna a Lavagna il 6 e 7 febbraio 2021 la seconda edizione di ” Sono tutti cavoli nostri ” l’evento che vuole promuovere la città attraverso il suoi prodotti di eccellenza.

Valorizzare e promuove il patrimonio agroalimentare significa tutelare le tradizioni storico-culturali, parlare di educazione ambientale e della salute degli individui.

L’importanza di mantenere e di preservare ambienti peculiari quali la piana dell’Entella o le meravigliose colline dell’entroterra è fondamentale anche per le possibilità di sviluppo economico che ne possono derivare.Si parlerà non solo di “Cavolo Lavagnino”, preso come simbolo del territorio, ma di Antichi Ortaggi del Tigullio, di EVO Dop, di Basilico Dop, di Nocciola Misto Chiavari.

Un’edizione speciale, calibrata sulle normative anti Covid 19, e pertanto pensata e realizzata in parte in versione digitale.

Sabato 6 febbraio alle ore 10.00 si parte ufficialmente con l’apertura del mercatino dei prodotti agroalimentari di eccellenza sotto al Porticato Brignardello.

Qui, per tutto il weekend, potrete acquistare e scoprire i tanti prodotti del nostro territorio, raccontati direttamente da chi li coltiva e da chi li produce.

Un percorso studiato, regolamentato e monitorato per garantire la massima sicurezza degli utenti.

Gli orari di apertura del mercatino agricolo sono dalle 10 alle 18 sia sabato 6 che domenica 7.

Sabato 6 e domenica 7 si terranno, su prenotazione e a numero chiuso, le visite guidate agli orti nella Piana dell’Entella, da sempre luogo di notevole importanza per le produzioni agricole, e le visite guidate del centro storico cittadino, passeggiate rivolte alle famiglie con bambini: un po’ visita guidata, un po’ caccia al tesoro, un po’ gioco a quiz. La città farà da sfondo e da spunto per conoscere il cavolo in tutte le possibili declinazioni, da quelle gastronomiche, al suo uso linguistico, ai suoi legami con il territorio. Adulti e bambini dovranno collaborare per portare a termine l’attività prevista.

Inoltre sarà inaugurata proprio per l’occasione la Web App CityGame un quiz tour digitale, un nuovo modo di esplorare Lavagna e le sue bellezze.

Non mancheranno gli show cooking che l’anno scorso hanno riscosso tanto successo, ma questa volta in versione digitale.

Gli Chef ospiteranno presso di loro il Food Teller Fabio Bongiorni per raccontare e mostrarci una ricetta a base di cavolo e che saranno poi trasmesse sia sui Social Network dell’evento e del Comune, che su Entella TV Canale 17 nel TG Tigullio Gente nei giorni 1 ,2 ,3 ,4 ,5, nei seguenti orari 12.45, 14.15, 19.40, 22.55, 2.00, 7.00 e sul canale Tigullio TV Canale 117 alle ore 13.20 e 20.20. Il 6 e 7 febbraio dedicati interamente all’evento.

Potremo vedere nomi importanti della ristorazione ma anche personaggi storici della nostra comunità .

Grazie al contributo dei bambini e ragazzi delle scuole di Lavagna, le vetrine del centro cittadino saranno allestite con i loro coloratissimi disegni. Una mostra a cielo aperto da visitare in libertà e autonomia.

Due momenti “ speaker corner” arricchiranno questa edizione.

Il primo dedicato ai prodotti agricoli di eccellenza del nostro territorio, il secondo dedicato interamente alla Piana dell’Entella, un argomento di fondamentale importanza per la città.

Inoltre in occasione di questa seconda edizione, e grazie alla collaborazione con l’Associazione Palati Fini, si terrà presso l’Accademia del Turismo, la Gara eliminatoria valida per la partecipazione al Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio.

La gara, che si svolgerà a porte chiuse, sarà ripresa e trasmessa in versione integrale su tutti i canali promozionali dell’evento.

Domenica sera una serata speciale dedicata interamente alla manifestazione e ai suoi contenuti speciali sarà trasmessa sempre sul canale 17 (Ge) e 112 su (Pr)

L’evento ha avuto da subito il forte sostegno di Camera di Commercio di Genova e di SGM, Società Gestione Mercato, che hanno offerto il contributo per la sua realizzazione condividendone le finalità.

Il Sindaco invita a partecipare in quanto ogni situazione è stata pensata e realizzata nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore e a seguire i social media dove ogni contenuto sarà pubblicato e trasmesso.

L’evento potrebbe essere oggetto di modifiche anche all’ultimo minuto, pertanto vi preghiamo di seguire la pagina FB “ Sono tutti cavoli nostri “ ma anche quella istituzionale del Comune e di “Lavagna Turismo” per essere sempre aggiornati in tempo reale.