Golfo Paradiso: le lezioni del chimico Riccardo Carlini si spostano online

Dal prof. Riccardo Carlini riceviamo e pubblichiamo

Sulla scia dei numerosi eventi scientifici proposti nel golfo Paradiso in questi anni, il Prof. Riccardo Carlini in collaborazione con AISTAP-Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione propone una serie di lezioni di chimica in DAD sulla piattaforma Gmeet. Il corso è costituito da cinque incontri di 90 minuti circa e si articolerà in lezioni così strutturate:

breve introduzione dell’argomento mediante nella quale gli esperimenti vengono contestualizzati nell’ambito teorico attinente

presentazione degli esperimenti e preparazione dei materiali

realizzazione degli esperimenti sotto la guida del Prof. Carlini che tramite l’uso di webcam dedicata mostrerà ai partecipanti le varie fasi del processo, seguendoli passo passo.

discussione collettiva dei risultati mediata dal relatore;

sintesi delle conoscenze acquisite e di argomenti proposti proposti dai partecipanti.

Gli argomenti affrontati saranno: densità e stati della materia, miscugli e solubilità, velocità particellare, acidi e basi, ossido-riduzioni e precipitazioni. Il corso è aperto a tutti gli studenti iscritti alla seconda, terza, quarta e quinta primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i partecipanti che non hanno ancora compiuto 8 anni è necessaria la presenza di un adulto (saranno i benvenuti anche i genitori dei partecipanti più grandi).

I corsi si terranno: • Sabato 20 febbraio, dalle 14.00 alle 15.30; • Sabato 13 marzo, dalle 14.00 alle 15.30; • Sabato 3 aprile, dalle 14.00 alle 15.30; • Sabato 24 aprile, dalle 14.00 alle 15.30; • Sabato 15 maggio, dalle 14.00 alle 15.30; L’intero corso costituito da 5 lezioni ha un costo complessivo di 30 euro per gli iscritti all’AISTAP e di 30 euro + IVA (per un totale di 36,60 euro) per i non iscritti all’AISTAP. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 12 febbraio 2021. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il link: https://docs.google.com/document/d/1tPM6LWI4- LsZ3_16TkgzWMQUy3HvDoHYNy3R2rMLFt8/edit?usp=sharing

Docente: Prof. Riccardo Carlini – Laureato in chimica, è Dottore di ricerca in scienza dei materiali e Specialista in didattica della chimica e delle tecnologie chimiche. È docente di Chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova. È autore di decine di pubblicazioni scientifiche e didattiche su riviste internazionali nonché di alcuni libri di testo di area scientifica. È stato coordinatore di diversi progetti didattici ed eventi scientifici. Affianca da sempre all’attività didattica un’intensa attività di ricerca nel campo dei materiali per l’energia, la termoelettricità e la fotoluminescenza.