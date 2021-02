Camogli: San Valentino, i ristoranti e il piatto collezione

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, ufficio stampa di “San Valentino … Innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

“San Valentino … Innamorati a Camogli”

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli. Con il patrocinio Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021

(se la situazione epidemiologia non ne consentisse lo svolgimento, si rimanderà a data da destinarsi)

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, “San Valentino … Innamorati a Camogli” è promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori turistici e Comune di Camogli, organizzata fin dal suo inizio da Dimensione Riviera promozioni.

Evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, che ogni anno si poteva ricevere nei ristoranti con il menù della coppia.

W Gli Sposi

Il piatto collezione 2021 è firmato da Alessandra Puppo per San Valentino a Camogli e i suoi ristoranti.

Un matrimonio all’italiana con il classico abito bianco a balze, pizzi e merletti per lei, tight in due pezzi grigio per lui con tanto di fiore all’occhiello, due bimbi, la piccola vestita color rosso corallo ed il maschietto da marinaretto come da tanto non si vedeva, e i gatti. I gatti di Camogli che a lungo hanno caratterizzato i dipinti dell’autrice, divenuti così identificativi da essere famosi come “i gatti della Puppo”. Ed alle spalle quello scorcio camoglino così noto con la chiesa e le campane che stan suonando a festa. E poi il gozzo, il mare, il monte di Portofino, il Castel Dragone, le persiane verdi, il profilo del Monte di Portofino, i colori pastello, … c’è Camogli, come Alessandra Puppo con le sue opere l’ha tramandata al mondo.

Con il piatto ricordo San Valentino 2021 firmato da Alessandra Puppo, Asscotrende omaggio alla famosa artista che, purtroppo scomparsa nel mese di dicembre, nella scorsa estate aveva già realizzato quello che sarebbe stato il simbolo della prossima festa degli innamorati a Camogli.

Data la situazione epidemiologica in corso, nell’impossibilità di programmare con certezza la partecipazione dei ristoranti presso i quali, andando a pranzo o cena, poter continuare la collezione, di seguito l’elenco di tutti i ristoranti di Camogli con i relativi recapiti telefonici ai quali poter rivolgersi per esserne aggiornati con le informazioni del caso.

Cenobio dei Dogi – via Cuneo Tel. 0185 7241 – 724407

Ostaia Da O Sigù – via Garibaldi 82 Tel. 0185 770689

Cucù Camogli – via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Enoteca La Bossa di Mario – via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

Da Paolo salita S. Fortunato 14 Tel. 0185 773595

La Camogliese – via Garibaldi 76 Tel. 0185 776027

Vento Ariel – calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Boccondivino del Primula – via Garibaldi 140 Tel. 0185 0185 770180

La Rotonda Camogli – via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

La Trattoria del Pesce – via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

La Cucina di Nonna Nina – Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

Osteria delle 7 Pance – via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

Taberna Messicana Don Ricardo – via Garibaldi 202 Tel. 0185 771142 – 340 3926434

Tucca e Leva via – F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154

Ruta Bistrot via Aurelia 220 Ruta di Camogli Tel. 349 6193820

Taverna Revello SS1 – via Aurelia 249 Ruta di Camogli Tel. 0185 773842

Trattoria Del Duca – via Ferrari G.B. 11 – Telefono 380 896 7525

Cafè Photo – via XX Settembre 72 – Telefono 0185 774011

La Moreia – via della Repubblica – 122 Telefono 0185 046603 – cell. 333 6732332

Golfo Paradiso – via Giuseppe Garibaldi 155 – Telefono 0185 770108

Molo 16 – via Al Molo 16 – Telefono 349 8750483

Home Food, Grill n’Drink – via Garibaldi 99 – Telefono 339 5668282

Mille e una Notte – via Aurelia 31- Telefono 0185 770310 – cell 349 2108329

Il Portico – via Garibaldi 197 A – Telefono 0185 770254

La Loggia – via Aurelia 31 – Telefono 0185 770791

Lo Spuntino – via Giuseppe Garibaldi 172 – Telefono 0185 773486

Sodò – via Giuseppe Garibaldi 164 – telefono 0185 771682

Sâ – via Piero Schiaffino 5 – Telefono 0185 774512

Ü Recchelin – via Aurelia 297 (Ruta di Camogli) – Telefono 0185 772538

