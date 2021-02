Di Guido Ghersi

Nel territorio di Bonassola, mentre l’“Impresa di Roberto Queirolo” di Levanto, continua a lavorare per chiudere e mettere in sicurezza, la grossa voragine, creatasi a causa del mare grosso, sulla pista ciclo-pedonale “Maremonti” nella zona aperta sotto il villaggio turistico “La Francesca”, il Comune ha disposto l’apertura del tratto interessato dallo smottamento solo per fine settimana.

Un tratto panoramico della pedonale “Maremonti”