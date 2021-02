Aziende: prodotti a Genova i sistemi di ispezione nucleare

Riceviamo e pubblichiamo

Saranno Made in Genoa i futuri robot per i sistemi di ispezione del nucleare di prossima generazione.

Danieli Telerobot Labs l’azienda genovese del gruppo Danieli si è aggiudicata la gara internazionale indetta dall’agenzia europea F4E per fornire a ITER i complessi sistemi robotizzati di ispezione dei condotti di alimentazione.

ITER è il progetto internazionale partecipato oltre che dall’Unione Europea da USA,Cina,Giappone,Russia,India e Corea del Sud per costruire un dispositivo di fusione nucleare di capacità doppia rispetto a quanto fino ad oggi realizzato , con l’obiettivo di dimostrare la fattibilità scientifica e tecnica di una centrale termoelettrica a fusione nucleare.

La piccola azienda genovese, consociata dal colosso imprenditoriale di Butrio (Udine), che conta circa 10.000 dipendenti nel mondo con un fatturato di circa 3 miliardi di Euro, realizzerà veicoli per l’ispezione miniaturizzati in grado di muoversi agilmente all’interno di condotti con solo 50 centimetri di diametro ed individuare eventuali perdite del criostato, localizzare perdite di elio per il reattore , realizzando anche il sistema di monitoraggio del vuoto installato in maniera permanente sulle linee di alimentazione dei magneti superconduttori.

.

Il contratto del valore € 1.800.000 assegnato da F4E per le forniture a ITER, dice l’ing David Corsini , amministratore delegato della società, avrà la durata di tre anni e rappresenta per l’impresa hi tech genovese un grande risultato, conseguito grazie alle importanti capacità progettuali e realizzative sviluppate in questi anni sotto la guida del Gruppo Danieli. I veicoli di ispezione che realizzeremo rappresentano un notevole salto di qualità fatto dall’azienda e dai suoi tecnici per il livello di complessità di quanto fino ad oggi sviluppato, elevando a nuovi standard tecnici e qualitativi l’ingegnerizzazione dei robot fino ad oggi prodotti.

Il gruppo Danieli è presente a Genova con altre realtà, l’intera Danieli Centro Combustion, ed una presenza di Danieli Automation e FATA, per un totale di circa 200 dipendenti