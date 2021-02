Zoagli: ingiunzione di sgombro nella spiaggia centrale

L’Amministrazione comunale di Zoagli, ha ingiunto alla società “Bagni Silvano di Nichel Anna & C. snc” di tenere sgombra la spiaggia centrale di Zoagli. In caso contrario sarà lo stesso comune a procedere rivalendosi poi sulle spese sostenute, secondo quanto prevede la legge.

Tutto ha inizio con una comunicazione dell’ufficio locale marittimo di Rapallo che in data 23/09/2020. Sotto accusa in particolare un “manufatto in tubo innocenti di (dimensioni di 2 m circa x 3,7 m circa) sul quale sono poste n. 4 cabine doccia (dimensioni 0,85 m circa per 2,15 m. circa cadauna)”, “il manufatto non era indicato nella concessione”. L’ingiunzione tiene conto del Codice della navigazione e della normativa comunale in materia.



Nella determina dirigenziale viene ricostruita la complessa vicenda nei vari passaggi. E’ pubblicata integralmente nell’Album pretorio online del Comune.