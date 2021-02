Sestri: bilancio, “Aveva ragione Gian Paolo Benedetti”

Riceviamo e pubblichiamo

Il coordinatore cittadino di Forza Italia a Sestri Levante, avv. Giuseppe Ianni, interviene sui rilievi mossi dalla Corte dei Conti in relazione al bilancio del Comune di Sestri Levante.

“Non siamo affatto sorpresi, ma certamente siamo allarmati. Vi è l’assoluta necessità di fare chiarezza e di mettere mano ai problemi di bilancio non risolti, che rischiano di produrre conseguenze peggiori delle attuali”, dichiara Ianni.

“La Corte dei Conti – sottolinea il coordinatore cittadino di Forza Italia – ha scritto in modo chiaro che ci sono criticità relative alla situazione di cassa, al risultato di amministrazione, alla riscossione dei residui, al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ai tempi medi di pagamento e ai debiti commerciali, al ritardo nel recupero delle somme illegittimamente corrisposte al personale. Inoltre, la magistratura contabile evidenzia l’abitudine ad un reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria nelle annualità 2016-2017 e nel corso del 2020. Così che la gestione di cassa risulta problematica. Infatti, l’anticipazione di tesoreria deve essere considerata una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si dovrebbe ricorrere eccezionalmente, mentre secondo la Corte il Comune di Sestri la utilizzava in modo non conforme ad una sana e prudente gestione finanziaria”.

“La Corte rincara la dose – specifica Ianni – quando si tratta di affrontare la questione della riscossione dei crediti. Le cifre in questione sarebbero a bilancio ma non in cassa. Danari, questi, che il Comune rischia di perdere definitivamente perché oramai inesigibili o prescritti. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è passato dai 91 mila euro del 2015 a più 2 di milioni di euro nel 2019. Come se non bastasse, non sono chiari i tempi di pagamento e alcuni premi non giustificati a dirigenti e personale: tali somme illegittimamente corrisposte dovranno essere recuperate tempestivamente. Secondo la Corte dei Conti l’operato del Comune di Sestri viola le norme di finanza pubblica e vi sarebbero irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente”.

“Il quadro certamente è allarmante. Il tema verrà discusso in Consiglio Comunale, come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti. Quella sarà la sede opportuna per fare luce sui gravi problemi emersi. Voglio infine ricordare che quando il candidato sindaco del centrodestra e attuale consigliere comunale, Gian Paolo Benedetti, evidenziò puntualmente in campagna elettorale le molteplici criticità di bilancio oggi certificate dalla Corte dei Conti, venne accusato di creare allarmismo ingiustificato. Il tempo gli ha dato ragione. Non ce ne rallegriamo, facciamo soltanto notare che se le sue parole e le sue valutazioni fossero state prese per tempo sul serio, come meritavano, oggi non ci troveremmo in questa situazione”, conclude il coordinatore cittadino di Forza Italia.