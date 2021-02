‘Santa’: pellicola sui licheni in omaggio al Museo Sbarbaro

Il museo multimediale dedicato a Camillo Sbarbaro, ospitato a Villa San Giacomo, nel complesso di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure e gestito dalla società “Progetto Santa Margherita Srl”, si arricchirà di un omaggio al poeta sanmargheritese. Si tratta della pellicola “Licheni” datata 1960 della durata di 9’10” – colore – muto con cartelli, contenente riprese su varie specie di licheni presenti sulla costa ligure. Si tratta di un omaggio del signor Fernando Galardi.

L’Amministrazione Comunale valorizzerà la pellicola, la preserverà e la renderà parte integrante del Museo Sbarbaro. La Fondazione Ansaldo si è resa disponibile a riversare in formato digitale l’opera e riconsegnare al Comune la pellicola originale. La stessa fondazione Ansaldo chiede al Comune di Santa Margherita Ligure di poter utilizzare per proprie finalità culturali il suddetto supporto per renderlo accessibile alla comunità scientifica.