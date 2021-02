San Colombano: fallisce la San Giorgio, sconcerto fra i consiglieri comunali

Dal Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consiliare Territorio e Sviluppo esprime tutto il proprio sconcerto per quanto sta accadendo in queste ore per la Lavanderia industriale San Giorgio di Scaruglia.

L’azienda da questa notte sarà in stato fallimentare con i sigilli di chiusura delle strutture.

Un fatto grave e inspiegabile rispetto al lavoro concordato con tutte le parti.

Si esprime sconcerto per le parole disattese da parte dei titolari dell’azienda.

Si esprime la massima solidarietà a tutti i dipendenti. I Consiglieri comunali di Territorio e Sviluppo si sono immediatamente attivati con le forze sindacali e politiche per ogni iniziativa utile per salvaguardare il lavoro ai dipendenti.

A tal fine in serata chiederà un incontro urgente con Sindaco e organizzazioni sindacali.