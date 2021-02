San Colombano: “Chiusura lavanderia; attivato un confronto”

Da Carla Casella, sindaco di San Colombano Certenoli, riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione Comunale di San Colombano Certenoli, ha appreso in data odierna l’inaspettata notizia della chiusura fallimentare riguardante la Lavanderia industriale San Giorgio Spa con sede in località Scaruglia.

Il timore della chiusura definitiva dell’Azienda preoccupava da tempo, non solo i lavoratori e le rispettive famiglie ma l’intero Comune per la grave crisi sociale che si sta creando sul territorio.

Immediatamente, dopo aver appreso la notizia, di concerto con le rappresentanze sindacali è stato deciso di avviare un confronto con le parti interessate che auspico si tenga a breve.

Dopo la convocazione del Consiglio Comunale straordinario che si era tenuto in data 10 Dicembre 2020, tramite i consiglieri regionali intervenuti, Regione Liguria aveva dato la piena disponibilità ad avviare un tavolo di confronto con gli Assessori Giovanni Berrino e Andrea Benveduti e del quale erano da tempo a conoscenza anche i titolari della Lavanderia.

Sono intervenuta prontamente in data odierna, affinchè questo confronto non si interrompa e auspico che, unitamente, vengano individuati tutti gli strumenti necessari per dare sostegno, per quanto possibile, ai lavoratori e alle loro famiglie.