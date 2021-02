Riomaggiore: conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

di Guido Ghersi

Il Comune di Riomaggiore, nelle Cinque Terre. guidato dal sindaco Fabrizia Pecunia, così come in precedenza hanno fatto molte Amministrazioni Comunali italiane, come nella vicina Levanto, ha conferito la “cittadinanza onoraria” alla senatrice Liliana Segre “quale gesto simbolico contro la violenza in ogni sua forma, per il coraggio delle sue scelte e l’impegno civile”.

Il conferimento è avvenuto martedì 2 febbraio nella seduta streaming dell’assise comunale, durante la quale è stata letta anche la missiva di ringraziamento della senatrice “Ragioni di età, salute e sicurezza mi impediscono di essere fra Voi, ma ci tengo a condividere con Voi i

sentimenti democratici ed antifascisti che storicamente sono appannaggio del territorio ligure. La condivisione della cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi”, ha scritto la Segre.