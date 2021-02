Recco: oggi in Consiglio pratiche di bilancio

Il Consiglio comunale di Recco è convocato per giovedì 4 febbraio alle ore 16. La seduta si svolgerà in video conferenza. Di seguito l’ordine del giorno

1. Comunicazione al Consiglio comunale del 12° prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, per integrazione capitoli di P.E.G. esercizio finanziario 2020. Delibera di Giunta comunale n. 203 del 15/12/2020.

2. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 15-12-2020 di variazione di cassa al bilancio di previsione anno 2020.

3. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/1978.

4. Adesione del Comune di Recco, in qualità di membro fondatore, alla fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria Accademy Of Tourism, Culture And Hospitality “.

5. Mozione prot. n. 2180 del 26-1-2021 dei Consiglieri di minoranza Sigg. Marcello Napoli e Sergio Siri in merito a disciplina dei social network istituzionali.

6. Interpellanza prot. n. 23293 del 22/10/2020 del Consigliere di minoranza Signora Ivana Romano in merito a gestione aumento covid-19.