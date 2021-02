Recco: alla ricerca di aree per l’edilizia protetta

Il Consiglio comunale di Recco, riunitosi da remoto, si è aperto con un’espressione di sentimento del capogruppo di “Civica”, Gian Luca Buccilli, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo viaggiante. A uno di questi è stato consentito di svolgere la propria attività (la pista di pattinaggio sul ghiaccio). A giudizio del consigliere Buccilli questa opportunità, nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria, deve essere riconosciuta anche agli altri lavoratori del settore. Tra questi figura Marco Caroleo, che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare per le capacità professionali e la sua non comune sensibilità.

Il capogruppo di “ImmaginaRecco”, Sergio Siri, ha stigmatizzare il comportamento dei consiglieri di Cogoleto che hanno esibito il “saluto romano” di stampo fascista nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale della città del ponente genovese.

I lavori del Consiglio sono proseguiti con la comunicazione del presidente Paolo Badalini circa l’avvenuto prelievo di 8 mila e 990 euro dal Fondo di riserva. Dall’inizio dell’esercizio finanziario, è la dodicesima volta che l’amministrazione ricorre a questo strumento per garantire la copertura a spese non previste in sede di stesura del bilancio.

L’assemblea, su proposta dell’assessore Enrico Zanini, ha deliberato la presa d’atto di come a Recco non esistano aree destinate all’edilizia economica popolare, alle attività produttive e terziarie.

L’esito di questa ricognizione, obbligatoria per legge, ha suscitato il giudizio negativo delle opposizioni, che hanno evidenziato come nel 2021 non siano in previsione nuovi Piani per l’Edilizia Economica Popolare né Piani per gli insediamenti produttivi.

Dal consigliere Gian Luca Buccilli, è giunta la proposta di ripensare alla destinazione degli spazi urbani, per caratterizzarli rispetto ai bisogni emergenti: quelli relativi ad una residenzialità protetta o calmierata e, con riguardo ai giovani, la reperibilità di spazi per sviluppare attività motorie, di studio, di aggregazione e inclusione sociale.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, il Consiglio comunale ha poi deliberato all’unanimità l’adesione alla Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per il Turismo in Liguria”, che si propone la diffusione della cultura tecnica e scientifica in materia di turismo nonché di sostenere le misure per lo sviluppo economico e le politiche attive del lavoro.

Alla Fondazione intendono aderire la Camera di Commercio, i Dipartimenti di Scienze della Formazione e di Economia dell’Università di Genova, alcune strutture formative accreditate dalla Regione, l’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Marco Polo”, le più solide imprese del settore e le associazioni di categoria, nonché i comuni costieri da Moneglia a Recco.

È stata poi discussa la mozione presentata dai consiglieri di “ImmaginaRecco”, Sergio Siri e Marcello Napoli, sulla gestione della pagina istituzionale del Comune, che dovrebbe configurarsi come una fonte di informazione per i cittadini e di promozione della città.

A seguito del voto unanime del Consiglio, il sindaco ha assunto l’impegno di avviare l’iter approvativo del Regolamento che disciplinerà in termini puntuali l’adeguamento della pagina istituzionale del Comune alle linee guida per i siti della pubblica amministrazione, previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero della Funzione Pubblica.

Esse garantiscono l’imparzialità delle informazioni pubblicate, la trasparenza negli incarichi conferiti per gestire la pagina istituzionale, la distinzione di ruoli tra l’addetto stampa e chi cura la pagina facebook del sindaco.

Ivana Romano ha chiesto e ottenuto il ritiro dell’interpellanza da lei presentata cinque mesi or sono, avente come oggetto le modalità adottate dal sindaco nella gestione della seconda fase dell’emergenza sanitaria.

L’interpellanza, ben articolata nel suo contenuto (pubblicata più volte da Levante News) ha perso di attualità