RASSEGNA STAMPA Scuole, proseguono i tamponi rapidi

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Covid: “Oggi tamponi al Luzzati, il Delpino si prepara”; “Vaccinazioni all’auditorium di Chiavari”. Spiagge: arrivano i fondi per i ripascimenti. Balneari: “Proroga concessioni, serve linea comune”.

Sestri Levante: in attesa dei due milioni per rinforzare la diga nella Baia del Silenzio. Lavagna: “Tutta la Riviera non deve pagare il pedaggio in A-12”. Chiavari: torna lo sbarasso e cresce il timore per assembramenti e rialzo contagi. Chiavari: Ida Andrea Gulino vicepresidente di Anita. Chiavari: incontro di formazione per i volontari. Chiavari: aprirà in centro casa della salute. Chiavari: “Mozione per chiedere la liberazione di Patrick Zaki”. Chiavari: “Quello sgabello che mi regalò un soldato di Coreglia”. Chiavari: Premio Ossi di Seppia, Riccirdi sul podio. Chiavari: Sbarbaro, presidente dei Cittadini sostenibili sul Bandolo social.

Rapallo: chiamano l’ufficio tributi, risponde pizzaiolo di Salerno per un errore di google. Santa Margherita Ligure: domani i funerali del dottor Francesco Pennino, aveva 99 anni. Santa Margherita Ligure: rogo in ascensore, all’origine una manomissione. Santa Margherita Ligure: San Valentino, premi a selfie e foto d’epoca. Santa Margherita Ligure: foto per ricordare Marco Corvisiero.

Camogli: impianto acque nere, lvori a San Fruttuoso. Camogli: manutenzione territorio, le opere nel 2021. Camogli: il borgo ispira film e drink.

Moconesi: mano amputata da ascia, medici la reimpiantano (Commento. Ma non era una feritina da 6 righe su un colonnino?) San Colombano: raccolta firme per un defibrillatore. San Colombano: “Territorio e Sviluppo”, la “Voce” arriva a casa. Rezzoaglio: contest suoi paesi avetani; Vicosoprano il più amato. Santo Stefano d’Aveto: una valanga.